'Tutti pazzi per la Dea': da quando Gian Piero Gasperini ha traghettato la squadra bergamasca ai più alti livelli, tra Europa e Champions League, il volto di Bergamo è cambiato. E' cresciuto a dismisura infatti il numero dei tifosi dell'Atalanta, bambini e ragazzi che non simpatizzano più per la squadra della loro città, ma che hanno abbandonato del tutto le ben più affollate 'milanesi' per convertirsi esclusivamente alla fede della Dea nerazzurra. Non solo, oltre alle svariate bandiere dell'Atalanta che decorano i palazzi, continuano a spuntare qua e là veri e propri murales e graffiti a colorare le vie bergamasche.



Dopo l'opera monumentale dedicata all'allenatore Gasperini e al tridente d'attacco per celebrare il raggiungimento della finale di Coppa Italia, da questa mattina è comparso un altro murales nerazzurro in una delle strade più frequentate dagli orobici: si tratta della via che, da una parte conduce all'imbocco dell'autostrada, e dall'altra al grande centro commerciale Oriocenter e all'aeroporto di Orio al Serio. Come si può notare dalla foto, al centro è stata disegnata la Dea nella sua grafica originale, affiancata da strisce nere e blu molto apprezzate dai cittadini.