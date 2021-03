Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon ha parlato anche ai microfoni di Atalanta.it al termine della sconfitta di San Siro per 1-0 contro l'Inter: "Un peccato davvero, avevamo giocato abbastanza bene su un campo difficile e contro i migliori in Serie A adesso. Abbiamo provato ad attaccare e segnare, a fare male ma alla fine è stata decisa da un episodio, un calcio d'angolo dove prima noi abbiamo fatto quasi due gol, questa è stata la differenza".



TANTO RAMMARICO. "C'è tanto rammarico, nel secondo tempo anche dopo il gol abbiamo toccato palla in otto, nove, dieci ma non abbiamo fatto gol, e a questo livello fa la differenza. Abbiamo tutti la sensazione che potevamo fare molto di più. Noi dobbiamo puntare sui primi posti, per i primi quattro, vogliamo ripetere la scorsa stagione, vogliamo finire nei posti Champions, abbiamo fiducia e si vede nella partita di oggi. Dobbiamo andare avanti a giocare così, con tanta fiducia".