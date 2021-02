Prima del Real Madrid, mercoledì 24 febbraio alle 21 al Gewiss Stadium, l'Atalanta ospiterà il Napoli domenica alle 18 per la 23esima giornata di Serie A: si tratta del terzo incontro tra orobici e partenopei in soli 18 giorni. "Il Napoli gioca un buon calcio, sempre in avanti, ma noi conosciamo bene anche le nostre forze, li abbiamo già messi in difficoltà in queste due partite di Coppa Italia", ha rivelato il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti a L'Eco di Bergamo, aggiungendo però, "ricordiamo anche la gara d'andata dove abbiamo perso e loro ci hanno messo in difficoltà".



REAL MADRID- "Sono tutti giocatori di livello massimo, eravamo abituati a guardarli in tv per imparare da loro e adesso li affronteremo...".