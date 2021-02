Tra i giocatori del Genoa che maggiormente stanno beneficiando della cura Ballardini c'è senza dubbio anche Lennart Czyborra.Dopo una prima parte di stagione vissuta da comprimario ora l'esterno tedesco è diventato uno dei protagonisti della scalata rossoblù alla classifica. Una metamorfosi, quella sua e della squadra, che quasi dell'incredibile: "Non rivelerò certo la nostra formula segreta - ha dichiarato Czyborra nel corso di un'intervista al portale SportBuzzer.de - Ma ora agiamo in modo diverso rispetto all'inizio della stagione, siamo più aggressivi. Con il nuovo allenatore è arrivata non solo una nuova tattica, ma anche un nuovo vento. All'inizio poi abbiamo dovuto giocare alcune partite pur avendo 15 o 16 positivi al covid all'interno della squadra. Questi giocatori non sono stati disponibili per due o tre settimane, il che ci è costato molti punti".Czyborra ha poi parlato del suo, non dicendosi per nulla pentito del fatto di aver lasciato una squadra di Champions League per una che lotta per non retrocedere: ", perché ora mi alleno di più. Sono stato accolto calorosamente dalla squadra e dal club e ho una buona sensazione di fare il passo successivo della mia carriera qui. E non considero il lottare per la salvezza anziché per la Champions un passo indietro.Da giovane calciatore è importante ottenere incarichi regolari e sono ancora attivo nel massimo campionato d'Italia. Con il cambio di squadra sono migliorato,Ad un ritorno all'Atalanta ora non penso. Il mio prestito è biennale e poi il Genoa ha l'obbligo di riscattarmi. Ecco perché non sono preoccupato per un possibile ritorno".