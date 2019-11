Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, dopo il punto strappato al City nella ripresa, in conferenza stampa al termine della partita è soddisfatto anche se rammaricato per la mancata vittoria che alla fine sarebbe stata meritata: “Difficile mettere in difficoltà il City come siamo riusciti a fare noi, aver preso gol subito ci ha complicato tutto e fino al rigore sbagliato abbiamo sofferto, poi è stata la svolta, abbiamo cambiato atteggiamento e il secondo tempo è stato ottimo, tanto che alla fine abbiamo sperato anche di vincere”.



QUALIFICAZIONE APERTA- "Il pareggio è quello che speravamo, abbiamo ancora qualche chance che passa attraverso la gara con la Dinamo Zagabria, non abbiamo margini e dobbiamo vincere, siamo ancora dentro alla qualificazione Champions e anche in UEL, per me sarebbe un traguardo anche l'Europa League perché vorrei che questa squadra continuasse l'esperienza in Europa".



CITY CONTENUTO- "Partita strepitosa della difesa, spesso fanno questo tipo di partite solo che a volte qualche errore penalizza la prestazione. Oggi siamo stati abili a recuperare palla in mezzo al campo, il City è un problema quando giocano solo loro, siamo stati capaci di costringerli a giocare nella loro metà campo, così diventano più umani".



TIFO STIMOLANTE- ​"L'ambiente credo sia stato un propellente enorme per la squadra, che ha spinto con entusiasmo. Per quanto difendevamo nel primo tempo non conquistavamo palla, loro facevano quindici passaggi sempre, bisogna portargli via la palla andando più forte. Noi siamo riusciti ad alzare di qualche giro, andando a giocare là da loro. C'era il rischio che scappassero, invece gli abbiamo creato noi dei problemi. Nel finale i minuti sono stati pochi rispetto a quando è stato fermo il gioco, lì potevamo essere più furbi, è venuta fuori un po' la nostra disabitudine. La partita di questa sera aiuta molto".



SENZA PRESSIONE- "Può essere che non avendo più niente da perdere abbiamo messo dentro coraggio per giocare con continuità, comunque è molto positivo aver messo in pratica e aver imparato qualcosa, noi siamo molto testardi di solito. Ho visto che gli 11 iniziali andavano molto bene e non c'era bisogno di fare cambi, li abbiamo fatti solo quando loro sono rimasti in 10".