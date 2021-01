In conferenza stampa al termine della prima delle due gare contro la Lazio,ha commentato il passaggio in semifinale di Coppa Italia, precisando: ". Questo è un quarto di finale, ma è una bella soddisfazione per come è maturata la vittoria. Abbiamo segnato, poi abbiamo smesso di giocare e la Lazio è andata in vantaggio. Poi è arrivato il nostro pareggio, nella ripresa la partita era aperta.Abbiamo sbagliato il rigore che ci ha messo nella condizione di. Intanto siamo in semifinale, poi vedremo Napoli-Spezia. Noisiamo contenti di giocarcela. Man mano che si va avanti diventa un traguardo per tutti"."StoricamenteDevo dire che i risultati sono sempre stati buoni, tranne nella finale del 2019. Sarà un altro tipo di partita, anche perché è un'altra competizione., poi con l'uomo in meno le cose sono cambiate. Sono due ragazzi che si mettono a disposizione".Pur giocando con tanta frequenza riusciamo ad avere una buona tenuta.Quando devi aggiungere devi aggiungere qualcosa di straordinario.Non so quali possano essere le possibilità, ma non opero io sul mercato".