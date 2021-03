Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche in conferenza stampa al termine della gara persa per 1-0 contro la capolista Inter: "Abbiamo fatto una grande prestazione e perso su un corner. Abbiamo costruito tante occasioni pericolose, ma nel calcio succede anche di perdere cosi. Globalmente meglio noi e perciò siamo soddisfatti".



MANCA IL DETTAGLIO- "Episodio fortunato, noi invece non siamo riusciti a concludere le occasioni create. Quando giochi a questi livelli, chiaro che il dettaglio può determinare certe partite. Contro l'Inter e la Juventus ci manca sempre quel piccolo dettaglio che non è ancora nelle nostre corde, ma ci siamo vicini"



RIMPIANTO- "Il rimpianto peggiore? Beh il risultato che non premia la nostra prestazione. Lo accettiamo, impariamo da questi match per fare quello step che ancora ci manca".