Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche ai microfoni della società analizzando la gara vinta contro la Samp, match che ha guardato dalla tribuna a causa della squalifica: "Dall'alto corro meno rischi, anche questa sera qualche episodio rischioso l'avrei corso, vediamo nel futuro potrei decidere di stare sempre in tribuna, non sarebbe male.



REAZIONE- "La squadra ha dimostrato di attraversare un buon momento, che con l'Udinese, il gol al 93' è stato pesante da digerire, ma questa volta la squadra ha mantenuto la lucidità ribaltando la gara, primo tempo più equilibrato ma nel secondo potevamo anche chiuderla prima. Fa più punti fuori casa, per essere competitivi dobbiamo ribaltare questo trend e diventare efficaci anche in casa, è indispensabile".



LOVATO E SCALVINI- "Metterei l'accento su Lovato e Scalvini, ha giocato tutta la gara con buona sicurezza il primo, è entrato con personalità straordinaria il secondo, per noi avere due ragazzi così che stanno crescendo è importante. Chiaro che con United e Lazio ci sono attaccanti di grosso valore ma è una fiducia per il proseguo del campionato".