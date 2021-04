Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche in conferenza stampa dal Gewiss Stadium al termine della gara-bloccata ed equilibrata- vinta a 3’ dal 90° grazie al gol di Ruslan Mlainovskyi: “Vittoria che dà grande importanza alla classifica e morale, abbiamo superato uno scoglio durissimo contro una squadra forte, abbiamo giocato con fisicità e aver vinto questo tipo di partita anche con merito ci dà grande orgoglio e soddisfazione”.



STADIO VUOTO- “Purtroppo non ci passa mai, in 13-14 mesi abbiamo fatto tante di quelle prestazioni e vissuto momenti così belli che non averli potuti condividere col pubblico è una cosa che non sapremo mai come giustificare".



3 PUNTI CHAMPIONS- "Fondamentali questi 3 punti perché siamo in mezzo a squadre che non rallentano, Milan, Lazio, Napoli, Roma, Juve che comunque è molto forte, possono fare strisce di vittorie lunghe e al fine della Champions ancora non è determinante, ci vorranno altre vittorie ma è un campionato stupendo".



I CAMBI- "Chiaro che questa capaictà dei giocatori che entrano non finirò mai di elogiarla, hanno adattabilità, capacità e qualità tecniche, non solo questione fisica, loro erano molto forti fisicamente, abbiamo saputo soffrire in certi momenti, ma globalmente abbiamo fatto qualche occasione in più. Merito a tutta questa squadra che ha saputo giocare con questa prestazione contro la Juve".



COPPA ITALIA- "Sappiamo che possiamo anche vincere, dà grande fiducia questa vittoria, la Juve sa che può anche perdere ma rimane una grande squadra, sarà difficile vincerla perché rimane forte ma ci dà grande morale”.



BUFFON ALLA DEA- “Doveva venire prima (ride, ndr)”.