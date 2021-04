Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto anche in conferenza stampa al termine della gara vinta dai suoi per 2-3 contro la Fiorentina grazie al rigore trasformato da Josip Ilicic dopo la rimonta viola: “Il secondo tempo è stato complicato perché il gol del 2-1 ha dato slancio ai viola ma poi abbiamo avuto tantissime chance da gol: Duvan mi ha detto che poteva fare cinque gol, quando è uscito. La partita, anche se è finita 3-2, ci testimonia che per occasioni create abbiamo meritato il successo".



L'AVVERSARIO- "A Firenze per noi è sempre dura, non è scontato vincere. La Fiorentina è un’ottima squadra, ha ottimi giocatori: non era così scontato. La squadra si è mossa bene, adesso abbiamo uno slancio in vista delle prossime partite. Vlahovic? Oggi è stata molto difficile contenerlo, è un ragazzo di cui si dice un gran bene e lo ha dimostrato”.