Fresco della consegna dell'ambito premio 'Panchina d'oro', il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha confidato alla stampa di stare già pensando già alla gara di sabato contro la Fiorentina, dimenticando gli screzi di Coppa Italia: "A volte si danno e si prendono. Nell’ultima a Firenze si è esagerato, da parte di tutti, me compreso. Per quanto mi riguarda si riparte da zero, è una partita di calcio fra due squadre che giocano bene. Speriamo in una bella partita”.



CHAMPIONS LEAGUE- “La Champions è sicuramente un obiettivo, il Valencia è importante, lo sta dimostrando in campionato. Per noi i quarti di finale sarebbero un risultato incredibile. Forse è la squadra migliore che potessimo incontrare nel lotto, ma non dobbiamo sottovalutare”.