L'esterno destro olandese dell'Atalanta Hans Hateboer, rientrato titolare domenica dopo tre mesi di fermo per l'infortunio al metatarso del piede sinistro, nella sua lunga intervista a L'Eco di Bergamo ha parlato anche delle sensazioni al ritorno in campo: "Non mi aspettavo di essere titolare con il Bologna e di restare in campo 90’. Sono contento, perché il piede sta bene, questa è la cosa più importante. Restare fermo è stato difficile: in certi momenti mi mancava anche la voglia di andare allo stadio, ma l’ho sempre fatto“.



CHAMPIONS E COPPA ITALIA- "Da quando cominci a giocare, l’obiettivo è sempre alzare un trofeo: ho avuto la fortuna di vincere la Coppa d’Olanda con il Groningen, ora spero di farlo in Italia. Con una coppa resti nella storia: puoi andare in Champions dieci volte, ma se non vinci niente non è lo stesso. Penso poi alla finale di due anni fa: brucia ancora, vogliamo vincere. Puntiamo a tutti gli obiettivi. Pensare di raggiungere la Champions per tre anni di fila è straordinario, l’Europa League non è la stessa cosa”.



PROSSIMO AVVERSARIO- "Il motivo della tradizione favorevole delle gare contro il Sassuolo è probabilmente nel modo in cui gioca: il Sassuolo prova sempre a impostare da dietro e noi facciamo bene contro queste squadre, perché rubiamo palloni con il pressing e abbiamo qualità negli ultimi metri. Abbiamo quasi sempre vinto, ma stavolta sarà dura perché il Sassuolo vuole andare in Europa”.