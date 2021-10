In una lunga intervista a L'Eco di Bergamo, il trequartista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi ha parlato dello stato di forma della squadra e delle sue condizioni fisiche: "La squadra è sempre andata più forte nel girone di ritorno, sono convinto che alla distanza usciremo ancora molto bene, quando i nostri avversari ne avranno di meno”.



CONDIZIONE FISICA- “Ora sto meglio, anche se ad inizio stagione l’intervento all’ernia mi ha fatto saltare la preparazione con i compagni. Il mister mi ha dato fiducia facendomi giocare sempre. Mi sto allenando molto a livello fisico, ero un po’ indietro” .



GOL E ASSIST- “Non è facile mantenere dei livelli di grande prestazione con l’Atalanta, perchè giocarci non è una passeggiata, devi essere flessibile e non puoi limitarti al calcio a cui sei abituato. La mia seconda fase della stagione scorsa? Bisogna ricordare che giocavamo con la difesa a quattro, forse agivo più vicino alla porta ed ecco perchè avevo inciso di più sotto porta. Io faccio quello che mi chiede l’allenatore, se devo fare il terzino non ho problemi”.