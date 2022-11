Il portiere dell'Atalanta Juan Musso, nella sua lunga intervista a L'Eco di Bergamo, è tornato sulle sue condizioni fisiche dopo aver raggiunto il suo quinto clean-sheet stagionale tra i pali dell'Empoli: “Mi sento bene, già da qualche settimana mi sento in forma: mi sono abituato alla maschera, non mi dà fastidio”.



LAZIO ED EMPOLI- “Con l’Empoli é stata la risposta giusta dopo una partita che ci ha fatto capire tante cose. Domenica abbiamo giocato bene, soprattutto nel secondo tempo, ma in tutta la partita c’è stato un buon gioco e una buona spinta. Con la Lazio non eravamo al top, avremmo potuto riaprirla forse nel finale, quando abbiamo iniziato a spingere, ma non siamo stati fortunati”.