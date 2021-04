A margine della conferenza di presentazione del rinnovo della partnership con Brembo SpA- leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco per veicoli- top sponsor del settore giovanile dell'Atalanta per altre due stagioni, l'a.d. della società orobica Luca Percassi ha parlato anche del bilancio nerazzurro 2020, chiuso in positivo con una crescita evidente: "Avremo l’assemblea azionisti proprio. questo venerdì in cui verrà approvato. Senza dubbio si tratta di un risultato significativo che rappresenta la nostra crescita. Abbiamo sempre fatto quello che potevamo fare, i passi corretti".



STADIO NUOVO- "La crescita ci ha permesso di investire molto sulla squadra e sulla società, nello stadio e nel settore giovanile, perché pensiamo che questo sia il modo migliore per gestire bene la società. I risultati del 2020 sono però ormai passati, per continuare a farne di positivi sia in campo che fuori bisogna lavorare forte 24 ore su 24 e riuscirci mantenendo sempre l’equilibrio è ancora più complicato".