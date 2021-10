Il responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta Giovanni Sartori, nell'intervista al canale YouTube 'Calcio Parlato', ha tessuto le lodi del tecnico di Grusliasco: "Ha questa visione di manager alla inglese per la gestione della squadra. La società ha dato a lui questa possibilità. (...). Gasperini, che ha cambiato l’aspetto tecnico, tattico, e anche soprattutto mentale. Alla fine è quest’ultimo a essere cambiato maggiormente, perché l’Atalanta era una squadra che lottava per salvarsi, alle volte entrava in campo pensando che un pareggio potesse essere un buon risultato in quei posti dove pensavi fosse impossibile vincere. Ora invece giochi a viso aperto, ovunque. Questo grazie, davvero, all’arrivo e alla trasformazione attuata dall’allenatore".



TRANCE AGONISTICA- "Se vado d'accordo più con mia moglie o Gasperini? Con nessuno dei due (ride, ndr). Entrambi hanno dei momenti di trance agonistica e cambiano. A parte quei momenti, in questo caso parlando di Gasperini, è normale tu sia preso e vada allo scontro. Però finito quel momento è una persona piacevole e normale con cui puoi discutere. Nel momento della partita e dell’allenamento è talmente preso che è più difficile confrontarsi e parlare”.