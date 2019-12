Ormai non è più una novità, l'avventura di Arana all'Atalanta terminerà a Capodanno. L'esterno classe '97 aveva espresso più di una volta il suo malcontento, non digerendo di rimanere in panchina sia in Champions che in Serie A. Nelle quattro presenze in nerazzurro-per un totale di 75' in campo- Arana non aveva sfigurato e sembrava anzi essersi integrato nel gioco di Gasperini, ma lo stesso mister ha più volte ribadito la sua preferenza per Gosens, Castagne e Hateboer.



Gazzetta ha appena fatto trapelare che mercoledì 18 dicembre c'è stato il via libera per il classe '97 dopo l’incontro tra il ds dell'Atalanta Sartori e i suoi agenti. Guilherme Arana lascerà quindi l’Atalanta nel mese di gennaio per trovare una nuova sistemazione. Verrà quindi interrotto il contratto di prestito con diritto di riscatto in vigore con il Siviglia, che sta tastando le pretendenti. Bologna e Verona tra le italiane interessate, ma essendo reputato tra i migliori laterali mancini del Brasile, non è escluso un trasferimento proprio nella sua terrà natìa.