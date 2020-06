Sarebbe ormai fatta per la firma ufficiale e l'arrivo a a Zingonia di Simone Muratore, l'ex nazionale Under 19 in forza alla Juve B, Under 23 del girone A di Serie C. Muratore, classe 1998 di Cuneo, è un centrocampista centrale che all'occorrenza dà una mano nelle retrovie e, nel suo CV, risalta la gara di Champions dell'11 dicembre 2019 a Leverkusen, quando diede il cambio a Juan Cuadrado. Nemmeno uno scampolo di gara in Serie A, dove l'Atalanta sta dimostrando di potersi battere con tutte, intenzionata a rimanere a lungo nell'orbita Champions.



NESSUN ACQUISTO IN PROSPETTIVA- Risulta difficile quindi, se non impossibile, pensare che il ventiduenne possa venire utilizzato in futuro da mister Gian Piero Gasperini, che ha già una rosa ristretta e valida di fedelissimi, e in caso punterebbe a nomi altisonanti o d'esperienza sul mercato. Il sospetto, avvalorato anche dalla velocità dell'accordo improvviso, è che si sia trattato di uno sconto per Dejan Kulusevski, ufficialmente in bianconero da inizio anno con un'operazione da 35 milioni di euro (pagabili in cinque esercizi), più eventuali 9 di bonus.