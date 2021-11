"Gosens ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo". Il messaggio, più che incoraggiante, arriva immediatamente dall'Atalanta e dal report odierno dal 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia, dove i nerazzurri stanno preparando la gara di campionato contro lo Spezia di sabato pomeriggio.



Il recupero dell'esterno tedesco procede spedito, ma appare azzardato pensare ad un suo reintegro per le prossime sfide (Spezia appunto, ma anche Young Boys in Champions League). Il popolo orobico spera di rivederlo presto in campo, magari già nel big match contro la Juventus di sabato 27 novembre. E chissà, che liete sorprese non possano arrivare anche in tal senso.