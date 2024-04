Napoli, De Laurentiis pronto a blindare Kvaratskhelia: il rinnovo e l'incontro, con il Barcellona sullo sfondo

Il georgiano a suon di dribbling e gol ha saputo conquistare il popolo partenopeo che gli ha restituito tanto affetto., che sembra avere intenzione di diventare un punto di riferimento per questa squadra. E ci sarà bisogno di qualcuno a cui aggrapparsi, perché in programma c'è la cessione di Osimhen, che andrà ad essere una perdita molto importante. È arrivato il momento di valorizzare, di premiare lo stesso numero 77, che oggi. Una cifra che va modificata, visto l'impatto che è riuscito ad avere sia nell'anno dello scudetto che in quest'ultimo, nonostante il rendimento complessivo della squadra.

- De Laurentiis vuole tenersi stretto Kvaratskhelia. Presto ci saràI discorsi del rinnovo potrebbero essere rimandati alla fine della stagione, per discutere con calma tutti i dettagli, in virtù della lunga scadenza (giugno 2027). Non è esclusa, tuttavia, un'accelerata imminente. Sarà importante trovare il punto d'incontro perché l'ingaggio sarà quantomeno triplicato.L'intenzione di De Laurentiis è quella di non inserire alcuna clausola rescissoria sul nuovo contratto. Intanto sullo sfondo c'è chi segue con attenzione, anche se senza provare ad affondare il colpo. Soprattutto il, che qualche sondaggio con l'entourage lo ha anche fatto. C'è ilche lo tiene d'occhio. L'intenzione del Napoli, però, è quella di non ascoltare offerte e blindare Kvaratskhelia con il rinnovo che lo terrebbe ben saldo ai piedi del Vesuvio.