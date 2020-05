Due giocatori dell'Atalanta sono finiti in cima alla lista dei desideri del Parma. Si tratta dell'attaccante Amad Traoré e del centrocampista Adrien Tameze. La società ducale, dopo il trasferimento di Andreas Cornelius e Dejan Kulusevski da Bergamo a Parma, ha un ottimo rapporto con il club bergamasco e il dirigente crociato ha già avviato i rapporti per avere in cessione i due giocatori nerazzurri, poco utilizzati da mister Gian Piero Gasperini nell'11 titolare.



ESPERIENZA PER IL FUTURO- Per l'Atalanta sarebbe l'occasione per fargli guadagnare minuti preziosi nelle gambe, per cui sta già prendendo quota l'ipotesi di una cessione a titolo temporaneo, con opzioni ancora da definire.