L'Inter, che in estate saluterà Perisic, si è già mossa per l'esterno sinistro goleador dell'Atalanta Robin Gosens. Per seguire la nuova politica societaria però il club milanese non potrà spendere cifre folli, quindi la proposta ai Percassi sarà sui 30 milioni di euro. Il tedesco però piace anche ad altre big e sogna da tempo di giocare in Bundesliga: patron Percassi spera si apra un'asta e non pensa di cederlo per meno di 35-40 milioni.