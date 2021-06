Ancora nessuna offerta concreta per l'esterno sinistro Robin Gosens ma, un po' a sorpresa, il vero oggetto del desiderio in casa Atalanta è il suo difensore centrale Cristian Romero. La principale pretendente tra i banchi del mercato è il Manchester United, che ha già offerto ai Percassi la bellezza di 45 milioni di euro.



IN TRE SU ROMERO- Come riporta L’Eco di Bergamo però, ora non c’è più solo lo United sulle tracce del Cuti: a monitorarlo e fare dei passi avanti sono il Liverpool, con un assegno già pronto da 50 milioni, il Barcellona e il Tottenham. In questo scenario l'entourage nerazzurro attende che si apra un'asta milionaria: i 45 milioni dei Red Devils potrebbero non bastare.