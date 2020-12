Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, dopo aver ribaltato la gara la sera dell'antivigilia strappando un punto alla Dea, guarda proprio in casa Atalanta per il suo mercato di riparazione.



DA PICCOLI A LAMMERS- Come riporta infatti Tuttosport, il tecnico dei rossoblù sarebbe in cerca di un attaccante e quello che farebbe più al caso suo parrebbe essere Roberto Piccoli, talento classe 2001 cresciuto nel vivaio nerazzurro e ora allo Spezia (10 presenze, 2 gol e 2 assist finora in stagione). La società emiliana però non si accontenterebbe e avrebbe chiesto informazioni anche per l'attaccante orobico Sam Lammers, che potrebbe quindi partire in prestito per il girone di ritorno.