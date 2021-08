Dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio di oggi la fumata bianca per l'arrivo di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'AZ Alkmaar, a Bergamo.



L'ultima offerta presentata dai bergamaschi si attesta sui 13 milioni di euro, con un ultimatum per la risposta fissato a oggi nel primo pomeriggio. L' incontro di ieri, come riporta La Gazzetta dello Sport, è terminato con sensazioni positive: Koopmeiners vuole Bergamo, ricambiato dall'Atalanta, manca solo il sì dell'Az e la Dea avrà il suo vice de Roon.