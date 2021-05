Da questa sera il logo dell'Atalanta sarà proiettato ai due lati della famosissima Porta San Giacomo, tra le Mura di Città Alta.



'PORTA' ALLA FINALE- L'iniziativa, voluta dai tifosi nerazzurri e appoggiata dal Comune di Bergamo, è pensata per sostenere la squadra in vista della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì a Reggio Emilia contro la Juve.



BANDIERE- In centro città invece, sul Sentierone, sono comprese tante bandiere nerazzurre che richiamano quelle dei tifosi sui balconi delle loro case: tutti segni di vicinanza dei bergamaschi ai nerazzurri di mister Gasperini, per spingerli a conquistare un trofeo che manca a Bergamo dal 1963.