Remo Freuler e Etrit Berisha, due protagonisti dell'Atalanta, sono stati al centro di un'iniziativa all'OrioCenter di Bergamo. Autografi, selfie ed oltre trecento sostenitori in fila": "È molto divertente per noi essere qui, c'è tanta gente per noi stasera, speriamo si divertano. Domenica scorsa non è andata bene e potevamo prendere qualcosa in più, la gara è stata decisa da errori ma abbiamo fatto comunque bene e dobbiamo rimanere concentrati. Abbiamo la forza di trascinare questa Atalanta dove merita - spiega Berisha -. Abbiamo incontrato tutte le squadre e fatto ottime gare, sappiamo che possiamo giocare contro chiunque e fare cose importanti per noi, per far divertire e far crescere la fiducia. I tifosi ci seguono ovunque e se lo meritano".



Dello stesso avviso il compagno di squadra, Freuler: "L'appoggio dei tifosi non manca mai e l'affetto è impressionante. La prossima partita è contro il Torino, tutte le gare sono importanti e vogliamo prepararci al meglio, per andare là e vincere. Abbiamo una rosa per stare in alto... ogni partita è importante e ci dobbiamo preparare al massimo".