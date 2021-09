L'ex capitano e regista dell'Atalanta Antonino Bernardini, ex anche della Salernitana che sfiderà la Dea questa sera per i 3 punti, ha svelato al Corriere della Sera Bergamo il suo pensiero sulle due squadre: "Innanzitutto prevedo che sarà una bella partita, ci sarà tantissima pubblico e un entusiasmo incredibile all’Arechi, ma non sarà uno scontro a pari livello, da una parte c’è una realtà affermata come quella nerazzurra, che grazie a Gasperini se la gioca per lo scudetto, ed è favorita, mentre dall’altra c'è una squadra che torna dopo molti anni in Serie A”.