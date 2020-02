Come già noto, ​sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione arbitrale di Pinerolo a dirigere Atalanta-Sassuolo, in programma domenica 23 febbraio alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo.



Cinque volte, in carriera, ha incrociato la Dea: due sconfitte, due vittorie ed un pareggio. Curiosità: la prima gara 'atalantina' del fischietto di Pinerolo è datata 10 settembre 2017, proprio contro il Sassuolo (2-1).