Napolimania: ritiri, scontri, fischi e Conte. La reazione con la Roma così passa in secondo piano

La stagione non è delle più serene e il momento è semplicemente la conseguenza di come è iniziata e si è sviluppata. Eppure la giornata di ieri avrebbe restituito qualcosa di positivo, ovvero unche, per le premesse, non sarebbe affatto male. Anche perché la squadra di Calzona ha costruito veramente tanto e meritava qualcosa in più. Ma alla fine passa quasi sottotraccia, per tanti, tantissimi motivi. A partire dal fatto che si tratta del secondo punto nelle ultime tre partite, fino ad arrivare alla posizione in classifica, perché. La Fiorentina è a pari punti, è vero, ma la Viola può sorridere grazie allo scontro diretto dell’andata e alla differenza reti migliore rispetto agli azzurri.

Questo è solo il semplicissimo aspetto di campo, non l’unico problema dell’attualità. Già, perché accade un po’ di tutto all’esterno del rettangolo verde, lì dove bisognerebbe essere più tranquilli.Il clima non è sereno e già ad Empoli qualcosa è andato storto. Il nervosismo del momento è comprensibile, non si può essere contenti. Succede però che viene fuori la parolae nascono ulteriori problemi. Dai corridoi di Castel Volturno. Da quiche un anno fa sarebbe stato impensabile potesse nascere.

Intantodimenticarli sarebbe un delitto. Perché vederne così tanti in trasferta con continuità e ascoltare un Maradona silente fa un certo effetto. Ci sono ma sono feriti e trasmettono tutta la loro delusione.. È il gioco delle parti, anche perché continuare ad assistere a tutto ciò sta diventando solo un continuo boccone amaro da dover mandare giù.E si pensa al prossimo anno, nonostante manchino ancora quattro partite. La testa va al Napoli che verrà, con alcuni volti che cambieranno e quella che dovrà essere una rinascita. Con chi?, colui che potrebbe essere capace di mettere una bella pietra su quest’annata. Un matrimonio che s’ha da fare oppure no?per diverse motivazioni, tra cui l’assenza di offerte irrinunciabili. Napoli per lui non sarebbe un contentino,Il presidente ci sta lavorando, l’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparato e non arrivare con i tempi lunghi come quasi un anno fa. C’è da rimettere un po’ tutto a posto, magari uno step alla volta. Risistemando lo spogliatoio, il rapporto con i tifosi e la panchina.