Le possibili cessioni di Malinovskyi e Boga a gennaio potrebbero aumentare le chance di permanenza all'Atalanta per Vorlicky. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, anche se l'ucraino e l'ivoriano non dovessero muoversi, alla fine Vorlicky potrebbe restare comunque: allenarsi ad alto livello con la prima squadra può essere ritenuto addirittura migliore di un prestito. Soluzione comunque possibile: a gennaio si rifletterà giorno per giorno. E anche la parola di Gasperini ovviamente avrà il suo peso. Vorlicky può giocare trequartista, seconda punta, soprattutto esterno offensivo, sia in un 3-4-3 (o 3-4-2-1) che nel 4-2-3-1.