Juventus, niente Jorginho: UFFICIALE il rinnovo con l'Arsenal

non tornerà in Italia a parametro zero. Il centrocampista italo-brasilianoera in scadenza di contratto con i Gunngers a fine stagione, ma in queste oreUn mercato in cui era stato proposto e valutato anche dallae dal, ma che rimanderanno questi discorsi, eventualmente, alla prossima estate.Jorginho (foto sito Arsenal.com) ha firmato un prolungamento di contratto con il club. Il nazionale italiano ha firmato per noi nel gennaio 2023 dal Chelsea e da allora è stato parte integrante della nostra squadra, collezionando più di 50 presenze in tutte le competizioni".

- Queste le parole del: "Siamo molto felici che Jorgi firmi un prolungamento di contratto con noi. So che tutti nel club saranno molto entusiasti, non solo i giocatori e gli allenatori, ma anche tutto lo staff dietro le quinte. È fantastico che Jorginho rimanga con noi, mentre continuiamo a costruire un club che sia ancora più forte". L'allenatoresi è invece detto entusiasta: "Siamo lieti che Jorgi abbia firmato un nuovo contratto con noi. Jorgi è una parte così importante della nostra squadra, un modello con grandi capacità di leadership e uno stile di gioco unico che rende tutti migliori intorno a lui in campo".