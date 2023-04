Il fantasista dell'Atalanta Jeremie Boga, intervistato da Bergamo Tv, ha detto la sua sulla lotta all'Europa: "Per noi l’Europa significa una grande cosa, l’anno scorso non ci siamo riusciti e quest’anno la guardiamo dalla tv… fa un po’ male. Daremo tutto per giocarla nella prossima stagione, che sia di mercoledì o di giovedì”.



POSIZIONE IN CAMPO- “Ho più responsabilità, quando giochi da trequartista tocchi di più la palla, devi cercare di far giocare bene gli attaccanti. Per me è il ruolo che mi piace, devo migliorare ancora molto. Farà differenza la continuità, ho sempre avuto fiducia da parte della società. Penso che il ritmo giusto faccia la differenza, quando ti senti bene”.