L'Atalanta ha battuto 6-0 in amichevole il Borgosesia, formazione di Serie D, oggi pomeriggio a Zingonia. Nella prima frazione, durata 40’, Zapata ha firmato una doppietta (7’ e 18’), inframmezzata dal gol di Lookman (13’), mentre nel secondo tempo da 35’ hanno segnato Palomino (8’), Højlund (11’) e il Primavera Bernasconi (34’).



Nella preparazione al posticipo di lunedì 17 aprile al Franchi (ore 20.45) contro la Fiorentina, mister Gasperini ha provato qualche esperimento: nel 3-4-3 Soppy, da esterno destro è avanzato, in alto a destra, nel tridente. Una soluzione in vista di lunedì sera, quando mancherà l'infortunato Ruggeri.