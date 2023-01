Se il trequartista ucraino dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi è a un passo dall'addio verso il Marsiglia, per l'esterno offensivo Jeremie Boga la situazione è più complicata: i nerazzurri infatti l'hanno pagato 20 milioni un anno fa e non hanno intenzione di incorrere in una minusvalenza.



Dopo essersi svalutato collezionando pochi minuti in campo e zero gol in Serie A, la cessione a titolo definitivo sembra molto complicata, anche perché il Leicester non pare intenzionato a mettere sul piatto una cifra molto alta. Più facile pensare a un prestito che possa rilanciare il giocatore. La Fiorentina è interessata, l'Atalanta vuole snellire la rosa.