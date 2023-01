Era nell'aria, adesso l'addio di Ruslan Malinovskyi all'Atalanta è praticamente cosa fatta. Su di lui c'erano West Ham e Tottenham, ma non sarà la Premier League il suo prossimo campionato. L'ucraino saluta l'Atalanta dopo aver preso parte alla rimonta nel finale contro lo Spezia.



SCATTO OM - L'Olympique Marsiglia di Tudor, che ha accolto anche Sanchez e Veretout in estate dalla Serie A, si è mosso per fare spazio a Malinovskyi restituendo l'ex Roma e Fiorentina Gerson al Flamengo e ha piazzato un'offerta da 12 milioni che l'Atalanta è dell'idea di accettare.