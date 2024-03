Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: De Ketelaere con Lookman. Fabbian titolare e Calafiori centrale

Atalanta e Bologna si affrontano alle 18 (match valido per la 27esima giornata di Serie A) in uno scontro cruciale per la lotta Champions League.



I bergamaschi di Gian Piero Gasperini sono sesti in classifica 46 punti e hanno perso solo una partita (contro l'Inter nel recupero della 21esima giornata) nelle ultime sei (quattro vittorie, un pareggio): con un successo, scavalcherebbero la Roma e proprio il Bologna, portandosi al quarto posto.



I rossoblù di Thiago Motta, invece, sono reduci da quattro vittorie consecutive (cinque nelle ultime sei) e vogliono tenere la striscia aperta per continuare a sognare la grande Europa.





Gasperini si affida alla coppia d'attacco Lookman-De Ketelaere supportata da Koopmeiners, sugli esterni largo a Zappacosta e Ruggeri. Motta risponde con Fabbian dal 1, Orsolini e Ndoye a supporto di Zirkzee.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Ndoye.