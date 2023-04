Anche Atalanta-Bologna, gara valida per la 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 16.30 è partita da cerchiare in rosso non solo per il campo, ma anche perché ci sarà Massa, l'arbitro della semifinale Juve-Inter, al var. Gian Piero Gasperini in serie positiva da due giornate è tornato a -2 da un piazzamento Champions, -3 dal terzo posto. Thiago Motta, invece, non perde da 3 giornate e resta a -4 da un piazzamento Conference League.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Atalanta-Bologna, con calcio d'inizio alle 16.30 di sabato 8 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-3): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Zirkzee.