Atalanta-Bologna, la MOVIOLA: Koopmeiners calcia Saelemaekers, rigore netto. Holm salta la Juventus

Redazione CM

Atalanta e Bologna si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo nella 27esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18, arbitra Federico La Penna della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





ATALANTA – BOLOGNA h. 18.00



Arbitro: La Penna

Assistenti: Preti - Rossi C.

Quarto ufficiale: Volpi

VAR: Valeri

AVAR: Serra



69' - Intervento duro su Urbanski: ammonito Ederson.



64' - Holm in ritardo su Saelemaekers: giallo per l'esterno dell'Atalanta, era diffidato e salterà il prossimo impegno con la Juventus.



56' - Calcio di rigore per il Bologna. Koopmeiners in area calcia involontariamente Saelemaekers, il penalty è netto: l'olandese rischia anche il secondo giallo.



14' - Ammonito anche Koopmeiners per fallo su Ndoye.



6' - Posch ferma fallosamente De Ketelaere: giallo per il difensore del Bologna.