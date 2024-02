Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Giroud-Holm e il rigore contro il Milan, io l'ho visto così'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 26ª giornata di Serie A.



Bologna-Verona 2-0

Abisso (infortunio al 4')

Camplone (Var: Sozza) 6

"Aspetta la conferma del Var sul gol dell'1-0, benino viste le circostanze".



Sassuolo-Empoli 2-3

Aureliano (Var: Serra) 6

"Ok sui rigori, in generale una buona gestione della gara".



Salernitana-Monza 0-2

Fabbri (Var: Valeri) 6,5

"Dirige bene e prende la decisione corretta sul contatto Birindelli-Kastanos".



Genoa-Udinese 2-0

Forneau (Var: Di Paolo) 6

"Gara dura ma sufficiente, accettabile la decisione di annullare il gol a Lucca per fallo su De Winter".



Juventus-Frosinone 3-2

Rapuano (Var: Mazzoleni) 7

"Bene a livello disciplinare, giusto annullare il terzo gol a Vlahovic per fuorigioco".



Cagliari-Napoli 1-1

Pairetto (Var: Marini) 6

"Meglio di altre direzioni, difficile valutare il fallo di Lapadula sull'autogol di Rrahmani (aiutato dal Var) e sbaglia a non fischiare il fallo di Juan Jesus che stende Pavoletti (ignorato): niente rigore perché il contatto era fuori area, ma l'intervento irregolare è nettissimo".



Lecce-Inter 0-4

Doveri (infortunato a fine primo tempo) 5

"Approssimativo,sbaglia fermando un paio di ripartenze del Lecce per estrarre cartellini gialli".

Baroni (Var: Valeri) 6

"Il destino gli fa smarcare al debutto stagionale la partita più importante della sua carriera. Sufficienza di incoraggiamento".



Milan-Atalanta 1-1

Orsato (Var: Irrati) 6

"Gara ruvida e difficile, corretto assegnare il rigore ai nerazzurri perché c'è il contatto tra Giroud e Holm (immagini Dazn). Si perde un paio di gialli".



Roma-Torino 3-2

Sacchi (Var: Paterna) 6

"Gara ostica ma diretta in maniera sufficiente, non sbaglia nelle occasioni importanti come il rigore per i giallorossi dopo il fallo di Sazanov su Azmoun. Forse si perde un giallo a Cristante".



Fiorentina-Lazio 2-1

Guida (Var: Irrati) 7

"Si dimostra in forma: corretto fischiare il rigore in favore dei viola per il contatto tra Casale e Belotti in area biancoceleste, bene sui provvedimenti disciplinari".