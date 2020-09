L'Atalanta vuole e continua a cercare con insistenza l'esterno croato classe 1998 Josip Brekalo, ma ci sono due nodi che rallentano la trattativa e lo tengono lontano da Bergamo.



NODO FORMULA- Per quanto riguarda la formula, come riferisce La Gazzetta dello Sport, i due club non riescono a trovare un accordo: la Dea vorrebbe prenderlo in prestito con eventuale diritto di riscatto, ma il club tedesco del Wolfsburg non accetta altro se non la sua cessione immediata.



NODO CARTELLINO- Anche la valutazione di Brekalo non convince i Percassi: servono almeno 15-18 milioni di euro, troppi per le casse dell’Atalanta.