Lo striscione della fratellanza che unisce fisicamente e metaforicamente Bergamo e Brescia oggi campeggia nuovamente a cavallo tra Sarnico e Paratico. Sul ponte che divide la provincia bergamasca da quella bresciana è infatti riapparsa la scritta solidale "Brescia-Bergamo, divisi sugli spalti, uniti nel dolore". Un messaggio di solidarietà per le due città più colpite dall'emergenza Coronavirus, che in questo periodo hanno messo da parte le accese rivalità tra Curve e campo per affrontare insieme la pandemia.



FOLLE GESTO- Peccato che, per colpa di un gesto choc in periodo di emergenza sanitaria, lo striscione fosse stato completamente strappato: il responsabile, non appartenente a nessuna delle due tifoserie in questione, si è scoperto essere un vandalo. Rimaboccate le maniche, grazie al Club Amici dell'Atalanta Gianpaolo Bellini-Sarnico, lo striscione è stato rifatto come prima e ricollocato nella medesima posizione, sperando che lì possa rimanere per molto tempo ancora.