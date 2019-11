"Il derby non è solo per qualcuno...A Brescia o tutti o nessuno!": questo è il messaggio che sta girando nelle ore immediatamente successive la notizia che la trasferta per Brescia sarà concessa solamente a quei tifosi dell'Atalanta che hanno sottoscritto la tessera del tifoso. La Curva Nord non ci sta e ha diramato un comunicato in cui invita i tifosi nerazzurri muniti di Dea Card a disertare i gradini del settore ospiti per lanciare un segnale che "non si può andare avanti così". La Curva vuole mantenere una tifoseria unita senza eliminare ogni forma di tifo organizzato e creando "un sistema di tifosi senza anima, clienti da spennare come a Manchester contro il City".



PROTESTA- Il derby col Brescia, che manca da anni, è il più atteso dai bergamaschi a livello campanilistico e per questo secondo la Curva "resta una partita vuota e senza significato con tutte queste restrizioni, senza la sua gente, senza gli sfottò, senza quegli striscioni che sono il sale del calcio". Intanto il Club Amici Atalanta Boccaleone che si era mosso per preparare il viaggio in attesa di notizie, ha deciso di annullare il pullman già pieno di tifosi e non organizzare più la trasferta per il derby.