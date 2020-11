Nulla da fare per l’esterno sinistro Robin Gosens che, partito per la sua Germania nonostante l'infortunio al soleo, ora dovrà fare ritorno a Zingonia con largo anticipo. Non è stato ritenuto arruolabile dal tecnico Low e adesso dovrà recuperare in fretta i giorni persi con la Nazionale lontano da Zingonia per provare a esserci contro lo Spezia, sabato 21 novembre alle 18.



SITUAZIONE INFERMERIA- Come riporta L’Eco di Bergamo, l’esterno è stato valutato dai medici della sua nazionale e alla fine è stata presa la decisone di farlo rientrare in Italia visto che non sarebbe stato arruolabile per nessuno dei prossimi impegni dei tedeschi. Nei prossimi giorni sarà a disposizione dello staff medico nerazzurro. C'è ottimismo invece per quanto riguarda gli acciaccati Marten de Roon e José Palomino, che dovrebbero essere in campo dal 1' a Cesena.