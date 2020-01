Il mercato invernale, spesso ricco di colpi di scena in formato mignon rispetto alle bollenti sorprese d'agosto, parte sempre con una lista molto lunga di nomi sui taccuini delle squadre di Serie A. Per questo anche l'Atalanta, nella sezione 'difensori', ha quattro nomi nel mirino.



Ma se qualcuno oggi giura di aver visto il ds Sartori sulle tribune di Ferrara per visionare Igor e Kumbulla in Spal-Verona, la verità è che l'obiettivo numero 1 resta Kevin Bonifazi del Torino, 11 milioni sul piatto. Il piano B per eccellenza, ormai è noto, sarebbe il bergamasco Mattia Caldara, ma il granata è in cima alle preferenze di tecnico e società. E quello che patron Percassi voleva, finora, l'ha sempre ottenuto.