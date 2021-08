Zappacosta sta per firmare, Hateboer sta per operarsi: l'olandese andrà sotto i ferri mercoledì in Olanda.



I tempi per recuperare dalla micro frattura al quinto metatarso saranno di circa 3 mesi a partire dal 25 agosto: il rientro è previsto quindi per fine novembre. Maehle, e Zappacosta da domani (attesa la firma), sono pronti a sostituirlo sulla fascia destra.

