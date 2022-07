L'Atalanta vuole rimettere a nuovo le sue corsie esterne: filtra ottimismo per la chiusura della trattativa per portare Nuno Tavares, il pupillo di Congerton, a Bergamo. Un intermediario è a Londra, presso la sede dell'Arsenal proprietario del cartellino, proprio per accelerare l'operazione.



L'esterno classe 2000 ha infatti già manifestato il gradimento per la destinazione orobica. L'Atalanta starebbe quindi cercando di convincere i Gunners a cederlo non solo in prestito, ma inserendo anche la clausola del diritto di riscatto per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.