Una bella sorpresa per l'Atalanta, che può chiudere l'anno con il sorriso: uno dei suoi migliori innesti in retroguardia infatti, Cristian Romero, è stato inserito nella top 11 Under 24 della Champions League 2020.



DALLA JUVE- Il difensore argentino si ritrova così catapultato tra i migliori d’Europa, come evidenzia il sito ufficiale della Champions League: il centrale dell’Atalanta è arrivato in estate dalla Juventus.



LA TOP 11- Ecco la top 11 al completo: Trubin (Shakhtar Donetsk): Romero (Atalanta), Sanusi (Porto), Koundé (Siviglia), Davies (Bayern Monaco); Pedri (Barcellona), Bellingham (Borussia Dortmund), Reyna (Borussia Dortmund), Szoboszlai (Salisburgo); Jota (Liverpool), Thuram (Borussia Monchengladbach).