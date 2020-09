Sembrava ormai fatta per Dimitrios Giannoulis, Il 24enne esterno greco del Paok che avrebbe dato il cambio a Robin Gosens sulla fascia sinistra dell'Atalanta nel corso della prossima stagione.



Stando a quanto raccolto però, il club greco non avrebbe nessuna intenzione di trattare e scendere a una cifra al di sotto dell’importo della sua clausola rescissoria, ovvero 10 milioni di euro. Inoltre, viste le sue ultime prestazioni, sta pensando di tirarsi indietro e non cederlo più, rinnovandogli anzi il contratto.