Non sono le chiamate di Galliani e l'interesse del Monza l'ultimo ostacolo sulla strada dell'Atalanta per arrivare al centravanti dell'Inter Andrea Pinamonti, che ha già detto sì al suo trasferimento a Bergamo.



Per completare il passaggio dell’attaccante ai bergamaschi resta da sciogliere il nodo legato alle commissioni che rischia di rallentare la trattativa, come accaduto con Ederson una settimana fa, affare che stava addirittura per sfumare.



La distanza di 5 milioni tra la richiesta dell’Inter e l’offerta dell’Atalanta invece si sta limando (l'operazione potrebbe chiudersi a metà strada, tra i 16 e i 17 milioni) e nelle prossime ore potrebbe esserci l’incontro decisivo.